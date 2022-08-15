***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.526.063.106 4.370.054.385 1.342.011.724 3.214.175.160Satışların Maliyeti28 -2.506.174.489 -4.346.096.103 -1.331.199.673 -3.202.759.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.888.617 23.958.282 10.812.051 11.415.668BRÜT KAR (ZARAR)19.888.617 23.958.282 10.812.051 11.415.668Genel Yönetim Giderleri29-30 -12.392.425 -10.058.970 -6.332.350 -5.356.373Pazarlama Giderleri29-30 -2.201.302 -2.177.987 -1.245.700 -827.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 14.059.281 1.910.277 8.872.219 1.089.712Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -737.708 -1.716.505 -430.953 -24.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)