IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4964
|8,5390
|% 0,81
|Frank
|7,1949
|7,2382
|% 0,50
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|13,56
|Altın Gr.
|387
|387
|3,24
|Cumhuriyet
|2.513
|2.528
|41,70
|Tam
|2.579
|2.592
|40,80
|Yarım
|1.257
|1.268
|20,90
|Çeyrek
|630
|635
|10,40
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,23
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,05
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|0,45
Seans Raporu
- 17:59AFYON Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
- 17:57PENGD Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
- 17:56SILVR Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
- 17:55XU100 Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de