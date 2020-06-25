***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'BBB (Trk)' olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirledi. JCR Eurasia Rating ve Kurumumuzun basın açıklamaları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852803BIST