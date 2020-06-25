***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.06.2020 12:03
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'BBB (Trk)' olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirledi. JCR Eurasia Rating ve Kurumumuzun basın açıklamaları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852803
BIST
16:22114.244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -204,86
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:226,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:227,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:22388,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 388,88
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.985.446
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.081.555
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.015.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|77.193.008
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,34
|1.000.863.709
|% -7,66
|
|GARAN
|8,22
|857.414.120
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|777.158.023
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,50
|610.302.930
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,94
|331.728.965
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,89
|507.251.384
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,36
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.604
|4,10
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,61
|