***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 18:18
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu
Yönetim Kurulumuz 16.03.2021 tarih ve 226 sayılı toplantısında, 17.000.000 Türk Lira'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda açıklanacaktır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.investaz.com.tr adresli internet sitesinde de ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920019
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1344
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,2272
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,5275
En Düşük
9,1927
18:05439,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,49
|Açılış
|: 439,66
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9141
|7,9184
|% 1,75
|
|Euro
|9,4263
|9,4864
|% 2,45
|
|Sterlin
|10,8102
|10,8644
|% 0,71
|
|Frank
|8,4165
|8,4672
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|60,70
|60,70
|-3,92
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem