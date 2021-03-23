***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Aracı İhracı BaşvurusuYönetim Kurulumuz 16.03.2021 tarih ve 226 sayılı toplantısında, 17.000.000 Türk Lira'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda açıklanacaktır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.investaz.com.tr adresli internet sitesinde de ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920019BIST