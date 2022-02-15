***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 11:59
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Müdür makamına, Yönetim Kurulumuzun 31.01.2022 tarih ve 2022/268 sayılı kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III No 39.1 sayılı tebliğin 14. maddesi gereğince Evren KARABULUT atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001766
BIST
14:152.054
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 52,19
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.054
En Düşük
2.006
14:1513,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0486
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:1515,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1203
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:15813,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -4,85
|Açılış
|: 813,11
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DZGYO
|3,30
|22.202.409
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.083.924
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.936.969
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.606.935
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|27.462.466
|% -7,28
|
|ORCAY
|26,06
|20.149.248
|% -4,96
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|DERHL
|4,94
|19.447.114
|% -4,63
|
|THYAO
|29,60
|4.081.525.243
|% 3,50
|
|KRDMD
|11,90
|1.288.568.827
|% 3,39
|
|EREGL
|28,78
|937.128.378
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,14
|859.510.261
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,20
|748.502.399
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,14
|859.510.261
|% 1,47
|
|THYAO
|29,60
|4.081.525.243
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,32
|314.135.425
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,90
|1.288.568.827
|% 3,39
|
|PETKM
|8,37
|575.842.300
|% 3,98
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6259
|13,6402
|% 0,35
|
|Euro
|15,4725
|15,4826
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4242
|18,5166
|% 0,54
|
|Frank
|14,6845
|14,7730
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6225
|3,6406
|% 0,30
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-16,95
|
|Altın Gr.
|814
|814
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|5.408
|5.490
|13,00
|
|Tam
|5.383
|5.519
|14,87
|
|Yarım
|2.602
|2.670
|7,19
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-2,54
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28IDGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 710 adet işlem
-
14:27CEOEM
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 650 adet işlem
-
14:26BRKO
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 218 adet işlem
-
14:25FENER
Yüzde 5.65 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 977 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 45 artarak (% 2.58 ) 2, 284