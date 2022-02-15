***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Genel Müdür makamına, Yönetim Kurulumuzun 31.01.2022 tarih ve 2022/268 sayılı kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III No 39.1 sayılı tebliğin 14. maddesi gereğince Evren KARABULUT atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001766BIST