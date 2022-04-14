***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(III-39-1) "Yatırımcı Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkındaki tebliğin 8'inci maddesi uyarınca Ödenmiş Sermayemizin %100 artışı hususunda ödenen tutarın 30 Milyon TL'dan (Otuz Milyon Türk Lirası) 60 Milyon TL'na (Altmış Milyon Türk Lirası) çıkarılması nedeniyle esas sözleşmemizde yapılması gereken tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nca onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020816BIST