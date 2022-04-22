***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumumuz esas sermaye yapısından kayıtlı sermaye sistemine geçiş sürecini Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074098772 sayılı izni ile tamamlanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanımız 150.000.000 TL'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023308BIST