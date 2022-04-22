***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurulu 22.04.2022 tarihinde saat 14:00'da Şirket Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin gündem, hazirun cetveli, esas sözleşme tadil metni ve genel kurul tutanağına ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023313BIST