***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 01.08.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-24447 sayılı yazısına istinaden "Aydınlar Mah. Ufuk Cad. Nursan İş Mrkz. N31 K:2 Tatvan/BİTLİS" adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052239BIST