***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 11:20
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 01.08.2022 tarih ve E-32992422-205.04.04-24447 sayılı yazısına istinaden "Aydınlar Mah. Ufuk Cad. Nursan İş Mrkz. N31 K:2 Tatvan/BİTLİS" adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052239
BIST
11:252.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,41
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2517,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2518,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:251.031,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.031,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:25
|OBASE
|13,97
|4.061.330
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.799.983
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.949.159
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,09
|35.120.001
|% 7,89
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|72.743.076
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.910.539
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|194.020.341
|% -9,69
|
|AKSUE
|31,90
|7.403.499
|% -7,64
|
|SRVGY
|92,40
|13.966.425
|% -4,45
|
|THYAO
|55,60
|1.400.962.228
|% 0,54
|
|SISE
|23,62
|745.298.698
|% -0,59
|
|SASA
|49,42
|581.264.389
|% -1,26
|
|KRDMD
|10,98
|567.183.779
|% -2,75
|
|ODAS
|4,28
|552.803.883
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,11
|360.811.756
|% 4,98
|
|TSKB
|3,13
|433.481.996
|% 0,64
|
|ODAS
|4,28
|552.803.883
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,09
|467.484.170
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,21
|198.657.289
|% -0,62
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9683
|% 0,33
|
|Euro
|18,3643
|18,3856
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7486
|21,8577
|% 0,14
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,29
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,07
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.366
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,57
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40TRGYO
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 239, 830 adet işlem
-
11:39CEOEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 739 adet işlem
-
11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 41 kaybederek (% -0.19 ) 2, 916
-
11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, TSKB
-
11:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM