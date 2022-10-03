***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.10.2022 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile mevcut 60.000.000.-TL. ödenmiş sermayemiz, 90.000.000.-TL. arttırılarak kayıtlı sermaye tavanımız olan 150.000.000.-TL.'na çıkartılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066868BIST