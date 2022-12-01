***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 13:04
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29.11.2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin gündem, hazirun cetveli, esas sözleşme tadil metni ve genel kurul tutanağına ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083430
BIST
15:575.054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 76,23
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:5718,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:5719,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0921
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:571.069,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.069,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:55
|BRLSM
|15,29
|258.223.210
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.282.956
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.816.658
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,65
|7.812.828
|% -5,30
|
|THYAO
|125,10
|6.687.152.805
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,34
|5.004.480.945
|% 4,14
|
|SISE
|39,84
|3.952.230.642
|% 1,89
|
|EREGL
|43,00
|3.845.916.868
|% 0,80
|
|PETKM
|18,20
|3.525.040.920
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,28
|2.469.163.627
|% 5,66
|
|SKBNK
|2,73
|905.357.589
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|5.004.480.945
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,76
|2.913.080.204
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,89
|2.837.103.080
|% -1,33
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6205
|18,6323
|% 0,00
|
|Euro
|19,4626
|19,4777
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,6561
|22,7697
|% 1,18
|
|Frank
|19,6601
|19,7785
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|16,01
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|8,45
|
|Cumhuriyet
|7.112
|7.219
|106,00
|
|Tam
|7.134
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.460
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|0,02
|
|B. Petrol
|87,88
|87,88
|0,91
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10KRSTL
Yüzde 6.28 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 512 adet işlem
-
16:09KOZAL
Yüzde 8.67 oranında artışla 399.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 696, 551 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TOASO, YKBNK
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 15 artarak (% 1.49 ) 4, 435
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, ALFAS, YYAPI, BRMEN, OZSUB, GENIL, BRLSM, NIBAS, VAKKO, UZERB