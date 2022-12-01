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***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 13:04
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29.11.2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin gündem, hazirun cetveli, esas sözleşme tadil metni ve genel kurul tutanağına ekte yer verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083430


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GENIL 44,88 52.282.956 % 10,00  
YGYO 1,76 25.816.658 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
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Riyal 4,9425 4,9673 % 0,02  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 16,01  
Altın Gr. 1.069 1.069 8,45  
Cumhuriyet 7.112 7.219 106,00  
Tam 7.134 7.191 36,00  
Yarım 3.460 3.516 18,00  
Çeyrek 1.735 1.757 9,00  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 0,07  
Gümüş Gr. 13,30 13,32 0,02  
B. Petrol 87,88 87,88 0,91  
Seans Raporu 15:55
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