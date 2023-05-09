***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 10:39
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu
Yönetim Kurulumuz 09.05.2023 tarihli toplantısında, 600.000.000 Türk Lirası tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148494
BIST
11:174.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,45
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1719,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1721,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0355
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:171.269,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.676.587
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.697.199
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,32
|68.991.319
|% -7,29
|
|GENIL
|40,20
|23.182.056
|% -7,20
|
|CWENE
|126,20
|1.469.398.510
|% -3,88
|
|ISCTR
|12,04
|1.406.832.989
|% 2,82
|
|THYAO
|131,30
|1.020.831.179
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,87
|839.652.021
|% 1,69
|
|KCHOL
|82,35
|803.901.971
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,04
|1.406.832.989
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,00
|571.700.861
|% 0,91
|
|KOZAL
|16,87
|839.652.021
|% 1,69
|
|SKBNK
|2,24
|86.154.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,52
|203.146.715
|% -0,54
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5104
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4149
|21,4212
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5322
|24,6552
|% -0,01
|
|Frank
|21,7842
|21,9154
|% -0,23
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% 0,03
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,07
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,63
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.542
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|-0,63
|