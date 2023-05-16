***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma Aracı İhracı İçin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu09.05.2023 tarihli KAP açıklamamızda bahsedilen 600.000.000 Türk Lirası tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla ihraç tavanı belirlenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151629BIST