***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2020 15:35
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşatbey Mah. Stadyum Cad. No:7 Reşatbey Konsept K:6 D:22 Seyhan / Adana Ali Korkmaz 2123069100 2123476600 08.02.2019
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Tahran Cad. No.30 Kat:8 Kavaklıdere/ANKARA Savaş İçinak 2123069100 213476600 07.02.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818001
BIST
15:46119.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.950,55
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.787
15:466,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:466,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:46304,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 304,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.239.322
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.136.846
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|DESA
|5,74
|38.474.321
|% 11,67
|
|BOSSA
|9,75
|40.917.312
|% 10,80
|
|DOKTA
|46,82
|54.949.305
|% -14,01
|
|GYHOL
|25,28
|7.157.695
|% -13,42
|
|LINK
|29,72
|2.771.307
|% -10,75
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,20
|1.354.561.608
|% -1,87
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|SASA
|9,38
|357.401.700
|% 1,74
|
|PETKM
|4,04
|351.702.426
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,26
|254.876.533
|% 2,44
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|EKGYO
|1,67
|268.266.639
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,59
|208.164.833
|% 6,00
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7589
|7,7978
|% 0,39
|
|Frank
|6,1314
|6,1683
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,23
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,75
|
|Yarım
|969
|994
|1,82
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|-0,14
|