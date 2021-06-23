***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 12:54
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 99.7
JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.15
KENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KENAN ULUÇ Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ELSHAN GULİYEV Yönetim Kurulu Başkanı
JEYHUN ABDULLAYEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KENAN ULUÇ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943729
BIST
13:071.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.411
13:078,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
13:0710,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
13:07494,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 494,16
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CEOEM
|14,98
|25.219.196
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|257.175
|% 9,76
|
|TKURU
|182,00
|12.629.632
|% 8,08
|
|RTALB
|19,52
|68.612.788
|% 7,19
|
|QNBFL
|92,00
|163.907
|% 6,73
|
|UMPAS
|1,39
|20.864
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DENGE
|3,05
|338.696
|% -4,39
|
|BOBET
|5,45
|66.915.576
|% -3,54
|
|ORMA
|29,50
|66.390
|% -3,28
|
|BERA
|14,86
|75.519.434
|% -0,60
|
|RTALB
|19,52
|68.612.788
|% 7,19
|
|BOBET
|5,45
|66.915.576
|% -3,54
|
|PGSUS
|78,75
|63.326.460
|% -1,56
|
|TMSN
|18,37
|55.561.292
|% -2,29
|
|ODAS
|1,94
|51.409.332
|% 2,65
|
|BOBET
|5,45
|66.915.576
|% -3,54
|
|PEKGY
|1,01
|11.236.607
|% 2,02
|
|IHLGM
|1,18
|13.346.395
|% 0,00
|
|FLAP
|2,64
|19.625.346
|% 6,45
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6183
|8,6218
|% -0,32
|
|Euro
|10,2971
|10,3042
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9986
|12,0587
|% -0,26
|
|Frank
|9,3508
|9,4071
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% -0,32
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,84
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.258
|3.342
|-15,76
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-7,62
|
|Çeyrek
|790
|808
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,76
|