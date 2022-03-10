Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 10:25
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SALİH GULLİK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008968


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:192.060
Değişim :  0,86% |  17,55
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.066 En Düşük
2.052
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.404.425 % 9,98  
GRSEL 9,97 643.783 % 9,92  
BAKAB 18,73 3.231.744 % 6,48  
CUSAN 8,88 5.301.166 % 5,71  
daha fazla
10:19 Alış Satış %  
Dolar 14,7228 14,7373 % 0,61  
Euro 16,3343 16,3962 % 0,87  
Sterlin 19,3910 19,4883 % 0,78  
Frank 15,8522 15,9477 % 0,71  
Riyal 3,9215 3,9412 % 0,80  
daha fazla
10:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.980 1.980 -11,40  
Altın Gr. 939 939 0,59  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 -0,34  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 -0,03  
B. Petrol 114 114 2,96  
Seans Raporu 10:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru