***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 10:25
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SALİH GULLİK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008968
BIST
10:192.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,55
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.066
En Düşük
2.052
10:1914,7373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0888
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7669
En Düşük
14,6097
10:1916,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1421
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4076
En Düşük
16,1888
10:19939,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,03
|Açılış
|: 939,67
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler10:19
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.404.425
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|643.783
|% 9,92
|
|BAKAB
|18,73
|3.231.744
|% 6,48
|
|CUSAN
|8,88
|5.301.166
|% 5,71
|
|AVOD
|1,80
|5.720.482
|% -4,76
|
|PETUN
|23,24
|7.795.228
|% -2,35
|
|BRKO
|0,94
|37.281
|% -2,08
|
|EDIP
|3,36
|1.121.372
|% -2,04
|
|HEKTS
|14,45
|49.689.674
|% -2,03
|
|THYAO
|26,60
|681.245.087
|% 1,76
|
|SASA
|57,90
|580.519.084
|% 3,76
|
|KRDMD
|14,60
|370.588.302
|% 1,88
|
|PETKM
|8,21
|222.388.171
|% 1,99
|
|EREGL
|34,20
|197.727.686
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,21
|98.798.845
|% 1,38
|
|PETKM
|8,21
|222.388.171
|% 1,99
|
|KRDMD
|14,60
|370.588.302
|% 1,88
|
|THYAO
|26,60
|681.245.087
|% 1,76
|
|ODAS
|1,48
|37.151.341
|% -0,67
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7228
|14,7373
|% 0,61
|
|Euro
|16,3343
|16,3962
|% 0,87
|
|Sterlin
|19,3910
|19,4883
|% 0,78
|
|Frank
|15,8522
|15,9477
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 0,80
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-11,40
|
|Altın Gr.
|939
|939
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,96
|