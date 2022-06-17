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***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2022 11:00
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Elshan GULİYEV 59910000 TRY 99,85
Shahriyar GURBANZADE 45000 TRY 0,075
Jeyhun ABDULLAYEV 45000 TRY 0,075
TOPLAM 60000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037866


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LIDFA 10,57 413.636 % 9,65  
ATSYH 41,00 123.410 % 7,89  
KMPUR 33,52 56.634.358 % 7,80  
PRDGS 2,95 274.141.219 % 6,88  
SMART 5,70 10.176.593 % 6,74  
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11:00 Alış Satış %  
Dolar 17,3130 17,3167 % 0,11  
Euro 18,2088 18,2206 % -0,30  
Sterlin 21,2260 21,3325 % -0,38  
Frank 17,8830 17,9907 % 0,32  
Riyal 4,6006 4,6237 % 0,07  
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11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -8,92  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,03  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.808 6.913 -53,00  
Yarım 3.342 3.381 -26,00  
Çeyrek 1.674 1.690 -13,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 -0,06  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 -0,01  
B. Petrol 120 120 0,67  
Seans Raporu 11:00
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