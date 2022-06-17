***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 11:00
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Elshan GULİYEV 59910000 TRY 99,85
Shahriyar GURBANZADE 45000 TRY 0,075
Jeyhun ABDULLAYEV 45000 TRY 0,075
TOPLAM 60000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037866
BIST
11:022.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,41
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0217,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0218,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:021.028,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.029,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:00
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|KMPUR
|33,52
|56.634.358
|% 7,80
|
|PRDGS
|2,95
|274.141.219
|% 6,88
|
|SMART
|5,70
|10.176.593
|% 6,74
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|24,98
|86.809.954
|% -4,14
|
|GLBMD
|6,43
|458.548
|% -3,45
|
|DOAS
|77,40
|55.871.222
|% -3,07
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,50
|562.318.840
|% 2,09
|
|THYAO
|47,26
|541.659.211
|% -0,17
|
|EREGL
|29,12
|488.050.969
|% -0,27
|
|SASA
|44,94
|486.683.231
|% -1,10
|
|KOZAL
|186,20
|353.872.822
|% 3,67
|
|PRDGS
|2,95
|274.141.219
|% 6,88
|
|ODAS
|2,96
|138.285.906
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,57
|77.495.347
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,91
|114.095.700
|% 0,26
|
|SISE
|21,50
|562.318.840
|% 2,09
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3130
|17,3167
|% 0,11
|
|Euro
|18,2088
|18,2206
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,2260
|21,3325
|% -0,38
|
|Frank
|17,8830
|17,9907
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6006
|4,6237
|% 0,07
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-8,92
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.808
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,67
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15GWIND
Yüzde 4.44 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 044, 226 adet işlem
-
11:14TSPOR
Yüzde 5.11 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 579, 694 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 2, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 6, 294.00 milyon TL de
-
11:13ZRGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 931 adet işlem
-
11:12ULUUN
Yüzde 6.54 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 034, 105 adet işlem