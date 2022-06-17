***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 99.85JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.075KENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür YardımcısıEVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 0.075Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliSALİH GULLİK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliADİL ALTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviELSHAN GULİYEV Yönetim Kurulu BaşkanıJEYHUN ABDULLAYEV Yönetim Kurulu Başkan VekiliKENAN ULUÇ Yönetim Kurulu ÜyesiEVREN KARABULUT Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037898BIST