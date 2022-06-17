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***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2022 12:38
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 99.85
JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.075
KENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı
EVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 0.075

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SALİH GULLİK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ADİL ALTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ELSHAN GULİYEV Yönetim Kurulu Başkanı
JEYHUN ABDULLAYEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KENAN ULUÇ Yönetim Kurulu Üyesi
EVREN KARABULUT Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037898


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Cumhuriyet 6.840 6.944 80,00  
Tam 6.801 6.904 -62,00  
Yarım 3.339 3.377 -30,00  
Çeyrek 1.673 1.688 -15,00  
Gümüş.Ons 21,82 21,86 -0,10  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 -0,05  
B. Petrol 120 120 0,57  
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