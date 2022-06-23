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***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2022 17:45
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşatbey Mah. Stadyum Cad. No:7 Reşatbey Konsept K:6 D:22 Seyhan/ADANA Şiler İPLİK BATUMAN 2123069100 2123476600 08.02.2019
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Tahran Cad. No:30 Kat:2 Ofis No:208/209/210 Kavaklıdere/ANKARA Devrim Uraz PİLGE 2123069100 2123476600 07.02.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038970


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.261.614 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.776.665 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.938.059 % 9,96  
SANEL 7,20 5.317.885 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3615 17,3712 % 0,11  
Euro 18,3175 18,3376 % 0,33  
Sterlin 21,3069 21,4137 % 0,56  
Frank 18,1235 18,2327 % 0,95  
Riyal 4,6139 4,6370 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 7,30  
Altın Gr. 1.021 1.021 5,22  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.776 6.885 23,00  
Yarım 3.327 3.367 11,00  
Çeyrek 1.666 1.683 5,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,19 0,22  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,14  
B. Petrol 114 114 3,62  
Seans Raporu 18:05
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