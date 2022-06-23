***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2022 17:45
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşatbey Mah. Stadyum Cad. No:7 Reşatbey Konsept K:6 D:22 Seyhan/ADANA Şiler İPLİK BATUMAN 2123069100 2123476600 08.02.2019
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Tahran Cad. No:30 Kat:2 Ofis No:208/209/210 Kavaklıdere/ANKARA Devrim Uraz PİLGE 2123069100 2123476600 07.02.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038970
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0187
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
18:0518,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.020,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.261.614
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.776.665
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.938.059
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.317.885
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.843.803
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.570.425
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.319.405
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|8.715.681
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.447.633.816
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.064.958.556
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.855.936.931
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.313.038.607
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.104.961.528
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|958.009.343
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|306.703.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.715.790
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.954.716.642
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3615
|17,3712
|% 0,11
|
|Euro
|18,3175
|18,3376
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3069
|21,4137
|% 0,56
|
|Frank
|18,1235
|18,2327
|% 0,95
|
|Riyal
|4,6139
|4,6370
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.776
|6.885
|23,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|11,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında