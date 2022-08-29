***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.08.2022 16:01
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Reşatbey Mah. Stadyum Cad. No:7 Reşatbey Konsept K:6 D:22 Seyhan/ADANA Şiler İPLİK BATUMAN 2123069100 2123476600 08.02.2019
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Tahran Cad. No:30 Kat:2 Ofis No:208/209/210 Kavaklıdere/ANKARA Devrim Uraz PİLGE 2123069100 2123476600 07.02.2020
Tatvan İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Aydınlar Mah. Ufuk Cad. Nursan İş Merkezi No:31 Kat:2 Tatvan/BİTLİS Ali KORKMAZ 2123069100 2123476600 01.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058872
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1575
18:0518,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.010,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.010,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.009,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1756
|18,1870
|% -0,04
|
|Euro
|18,1949
|18,2075
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,1438
|21,2498
|% -0,37
|
|Frank
|18,6148
|18,7269
|% -0,46
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.782
|6.837
|-33,00
|
|Yarım
|3.305
|3.343
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|-0,15
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|-3,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:15
TATGD, KAPLM, ARSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
ESCAR, ORMA, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
HUBVC, ESEN, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
MARKA, HKTM, GESAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
TUPRS, VAKBN, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında