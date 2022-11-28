***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 18:27
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN KARABULUT Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SALİH GULLİK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
GÖKÇE ARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082704
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0726
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3465
En Düşük
19,2462
18:051.045,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.045,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.047,30
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6266
|18,6438
|% 0,10
|
|Euro
|19,2919
|19,3310
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% 0,43
|
|Frank
|19,5797
|19,6977
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.047
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.987
|7.071
|35,00
|
|Yarım
|3.389
|3.457
|17,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.728
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,12
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,12
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem