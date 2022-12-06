***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2022 09:58
Shahriyar GURBANZADE 45000 TRY 0,075
Jeyhun ABDULLAYEV 45000 TRY 0,075
TOPLAM 310000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084586
BIST
11:144.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -22,06
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:1418,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:1419,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:141.062,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.062,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BARMA
|122,10
|25.203.882
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.711.875
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.517.337
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|29.691.710
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.694.132
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|378.353.240
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|312.588.713
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|151.725.121
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|28.037.990
|% -9,97
|
|KRDMD
|16,98
|4.110.886.679
|% 4,62
|
|EREGL
|42,60
|2.745.967.252
|% 0,38
|
|THYAO
|137,70
|2.629.108.295
|% -0,65
|
|ENKAI
|27,54
|1.670.370.583
|% 3,30
|
|ASELS
|50,45
|1.492.858.398
|% 1,35
|
|KRDMD
|16,98
|4.110.886.679
|% 4,62
|
|ADESE
|1,87
|205.244.935
|% 1,08
|
|EKGYO
|7,25
|669.487.874
|% -0,28
|
|TSKB
|4,08
|332.543.371
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,70
|194.934.735
|% 1,12
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6383
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5524
|19,5592
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7005
|22,8144
|% 0,33
|
|Frank
|19,6921
|19,8107
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% -0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,13
|83,13
|0,45
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29EPLAS
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 746 adet işlem
-
11:28ALKA
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 44.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 689, 979 adet işlem
-
11:27TETMT
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 276.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 843 adet işlem
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.14 ) 4, 341
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, OZSUB, EMNIS, DGNMO, UZERB, KRDMB, BARMA, RHEAG