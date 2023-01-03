***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2023 18:31
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Elshan GULİYEV 310000000 TRY 100
TOPLAM 310000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 100
JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı
EVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092504
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.103,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7248
|18,7337
|% 0,11
|
|Euro
|19,7741
|19,7964
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,3383
|22,4503
|% -0,63
|
|Frank
|19,9017
|20,0216
|% -1,29
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.470
|7.545
|36,00
|
|Yarım
|3.618
|3.688
|17,00
|
|Çeyrek
|1.814
|1.844
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-2,84
|