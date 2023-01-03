***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Elshan GULİYEV 310000000 TRY 100TOPLAM 310000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ELSHAN GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 100JEYHUN ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan VekiliKENAN ULUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür YardımcısıEVREN KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSHAHRİYAR GURBANZADE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092504BIST