***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.04.2020 14:10
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2020
Karar Sayısı
208
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanımız ekte sunulmuştıur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839548
BIST
14:4197.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.024,37
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.952.033
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|109.211.983
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.925.781
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.538.363
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|GARAN
|8,26
|381.734.677
|% -1,55
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.985.702
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|356.088.805
|% -1,39
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.552.719
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.947.107
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,32
|147.855.011
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -0,52
|
|Frank
|7,1601
|7,2032
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-30,79
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.474
|-10,10
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,72
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|21,38
|21,38
|-4,19
|