***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 20:03
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
211
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 01.06.2020
KARAR SAYISI : 211
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ" GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01/01/2020-31/03/2020 dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğrurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standarlarına göre hazırlanmış 31.03.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Beyan ederiz.
Kenan ULUÇ Fatih YEGENOĞLU
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür
Elshan GULİYEV
Yönetim Kurulu Bşk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848327
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,03
|Açılış
|: 380,27
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4692
|8,5117
|% 0,87
|
|Frank
|7,0497
|7,0922
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8084
|1,8174
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,67
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,70
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,40
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,25
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,05
|38,05
|0,21
|