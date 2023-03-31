***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.03.2023 20:37
***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Karar Sayısı
345
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanımız ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130677
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0888
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8075
17:591.214,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.214,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1790
|19,1913
|% 0,12
|
|Euro
|20,8265
|20,8468
|% -0,44
|
|Sterlin
|23,5862
|23,7044
|% -0,39
|
|Frank
|20,8866
|21,0124
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0977
|5,1233
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-9,65
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.194
|8.294
|-24,00
|
|Yarım
|4.017
|4.058
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,81
|0,07
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|1,23
|