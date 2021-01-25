***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 15:13
]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü 2020/2936 Esas no'lu dosya'ya istinaden, icra dairesinin atadığı bilirkişi gözetiminde kurumumuzda bulunan 7860 no'lu hesaptaki 24.508.606 lot Kervansaray hisse senedinin satış sürecine başlanmış olup, işlem sonuçlandırılınca ayrıca duyuru yapılacaktır. İlgili icra dairesi tarafından tarafımıza iletilen yazıda, diğer icra dairelerindeki alacakların da dağıtımının yapılacağı belirtilmiş olup, ilgili hususta gereği için kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904175
BIST
17:331.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:337,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:338,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:33442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 442,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.338.504
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,77
|11.333.405
|% -8,55
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3935
|7,3997
|% -0,14
|
|Euro
|8,9720
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0776
|10,1281
|% -0,30
|
|Frank
|8,2917
|8,3417
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,31
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48ORGE
Yüzde 5.09 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 195 adet işlem
-
17:46AYCES
Yüzde 9.90 oranında artışla 100.50 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 171 adet işlem
-
17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS