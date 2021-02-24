***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul 11. İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde bilirkişi yönetiminde 7860 numaralı hesaptan yapılan satışlar sonucu oluşan bakiye yine ilgili İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde İcra Dairesi'nin hesabına gönderilmiştir. Konu hakkında alacaklıların ve ihtilafı bulunan tarafların hak kaybına uğramaması için ilgili İcra Dairesi'ne başvuru yapabileceğini gereği için kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912125BIST