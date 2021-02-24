***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 13:06
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KERVN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 11. İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde bilirkişi yönetiminde 7860 numaralı hesaptan yapılan satışlar sonucu oluşan bakiye yine ilgili İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde İcra Dairesi'nin hesabına gönderilmiştir. Konu hakkında alacaklıların ve ihtilafı bulunan tarafların hak kaybına uğramaması için ilgili İcra Dairesi'ne başvuru yapabileceğini gereği için kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912125
BIST
14:211.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:217,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0683
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:218,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0977
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:21416,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,44
|Açılış
|: 416,97
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:21
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.380.222
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|75.206.129
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,11
|71.823.085
|% -9,69
|
|MEGAP
|8,11
|71.823.085
|% -9,69
|
|THYAO
|13,04
|1.522.373.256
|% 0,15
|
|KOZAL
|137,70
|1.346.074.791
|% 3,22
|
|SASA
|39,06
|1.342.715.189
|% 7,54
|
|PGSUS
|86,35
|1.040.794.347
|% 2,61
|
|ASELS
|17,62
|916.658.919
|% 3,16
|
|IHLAS
|0,90
|200.718.941
|% -9,09
|
|TSKB
|1,81
|361.709.709
|% 0,56
|
|ODAS
|4,08
|777.987.426
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|435.363.121
|% -0,43
|
|PETKM
|5,28
|887.899.918
|% -2,76
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1717
|7,1735
|% 0,96
|
|Euro
|8,7263
|8,7343
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,1179
|10,1686
|% 1,19
|
|Frank
|7,8714
|7,9189
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,30
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|41,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,11
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|19,88
|
|Çeyrek
|669
|684
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,54
|