***IAZ* *KRVGD*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.11.2020 15:00
***IAZ******KRVGD*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analiz Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890130
BIST
16:191.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
16:197,8925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:199,4002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0814
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
16:19460,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,59
|Açılış
|: 460,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:19
|LOGO
|108,90
|63.338.648
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.276.396
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.377.497
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,19
|2.511.650.908
|% 1,32
|
|KRDMD
|5,15
|1.696.816.921
|% -0,96
|
|THYAO
|12,08
|1.304.305.930
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,03
|1.191.553.515
|% 0,66
|
|GUBRF
|51,55
|778.883.297
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,03
|1.191.553.515
|% 0,66
|
|KRDMD
|5,15
|1.696.816.921
|% -0,96
|
|GARAN
|9,19
|2.511.650.908
|% 1,32
|
|TSKB
|2,66
|525.004.200
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,06
|385.903.603
|% 0,49
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8843
|7,8925
|% -0,75
|
|Euro
|9,3885
|9,4002
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,4979
|10,5505
|% -1,14
|
|Frank
|8,6448
|8,6968
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% -0,85
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,72
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-38,00
|
|Tam
|3.044
|3.123
|-34,81
|
|Yarım
|1.471
|1.511
|-16,84
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,70
|47,70
|-0,83
|
Seans Raporu
16:19
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 05 artarak (% 0.51 ) 1, 201
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16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGPRO, QNBFL, RODRG, GUBRF, LOGO, TKNSA, SELEC, CASA, SAFKR, QNBFB
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16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, POLTK, SANFM, IZTAR
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16:32
EGGUB, EMNIS, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:32
ORMA, DAGHL, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında