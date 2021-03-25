***IAZ* *SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
25.03.2021 18:57
***IAZ******SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Senkron Güvenlik ve İletişim Hizmetleri'nin 25.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması (Tahsisli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu) ile kamuya duyurduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında onay verdiği tahsisli sermaye artırımı başvurusu, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılan başvuru sonrasında belirlenmiştir. Bu bağlamda belirlenen satış fiyatının 37,80 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 99.206 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olup , buna ilişkin hazırlanan SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920660
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
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1.433
En Düşük
1.394
18:057,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
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|: 441,79
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447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
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|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
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|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
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|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
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|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
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|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
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|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9417
|7,9459
|% 0,31
|
|Euro
|9,3609
|9,4102
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,8703
|10,9249
|% 0,57
|
|Frank
|8,4266
|8,4773
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,74
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|61,75
|61,75
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
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