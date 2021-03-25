***IAZ* *SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***IAZ******SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSenkron Güvenlik ve İletişim Hizmetleri'nin 25.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması (Tahsisli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu) ile kamuya duyurduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında onay verdiği tahsisli sermaye artırımı başvurusu, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılan başvuru sonrasında belirlenmiştir. Bu bağlamda belirlenen satış fiyatının 37,80 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 99.206 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olup , buna ilişkin hazırlanan SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920660BIST