***IAZ* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.04.2023 12:55
***IAZ******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IAZ]
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A3 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141590
BIST
15:394.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 20,70
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3919,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3921,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:391.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:39
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.768.925
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.516.100
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.195.242
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,00
|60.617.740
|% -7,06
|
|PAGYO
|23,96
|7.618.378
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.584.209
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,90
|2.751.117.865
|% 6,44
|
|THYAO
|131,60
|2.574.161.942
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.611.898.056
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.618.080
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,93
|721.328.862
|% 1,33
|
|AKFYE
|13,04
|924.396.966
|% 7,24
|
|ISCTR
|11,30
|764.992.275
|% 0,80
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4314
|19,4353
|% 0,14
|
|Euro
|21,4255
|21,4426
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,1134
|24,2343
|% -0,13
|
|Frank
|21,5965
|21,7266
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1644
|5,1903
|% 0,05
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,57
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.095
|9.225
|-77,00
|
|Yarım
|4.439
|4.517
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.272
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,09
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,18
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem