***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 11:04
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851505
BIST
11:33111.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 272,08
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:336,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:337,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:33378,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|84.098.688
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|99.951.417
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.978.579
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|31.878.007
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|32.955.563
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,26
|1.411.915
|% -9,04
|
|GARAN
|8,20
|271.561.400
|% -0,12
|
|ECILC
|6,25
|262.231.335
|% 2,46
|
|ASELS
|32,42
|249.138.556
|% -0,31
|
|GUSGR
|4,46
|187.209.028
|% 5,19
|
|ODAS
|2,17
|183.406.070
|% 0,93
|
|ODAS
|2,17
|183.406.070
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,93
|161.259.421
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|148.994.214
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|123.522.458
|% 2,58
|
|TRGYO
|3,37
|175.556.030
|% 5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5740
|8,6170
|% -0,13
|
|Frank
|7,1717
|7,2149
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8180
|1,8271
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-3,73
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,30
|
|Tam
|2.530
|2.547
|-2,40
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,24
|
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