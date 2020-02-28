***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihinde Denetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Banka'nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının belirlenmesine ve bu hususun 27.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822315BIST