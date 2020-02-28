***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2020 01:00
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihinde Denetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Banka'nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının belirlenmesine ve bu hususun 27.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822315
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
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6,2112
En Düşük
6,1998
18:056,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
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6,8422
En Düşük
6,8179
18:05327,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,25
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9739
|8,0139
|% 0,69
|
|Frank
|6,3711
|6,4095
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6481
|1,6564
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|10,45
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,04
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|0,00
|