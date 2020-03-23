***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 14:35
mızın "Levent Mah. Levent Cad. NO: 4 Beşiktaş-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Levent Şubesi 23.03.2020 tarihinden itibaren " Nispetiye Cad. Yeni Çarşı Durağı NO: 61 Beşiktaş-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Etiler Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831420
BIST
17:2585.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -550,69
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:256,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:257,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:25322,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 6,88
|Açılış
|: 322,71
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.237.769
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.333.345
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.873.856
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
|
|ASELS
|20,90
|555.369.235
|% -2,34
|
|THYAO
|7,85
|443.942.744
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|GARAN
|7,08
|1.385.444.710
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,79
|326.401.892
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|70.264.151
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,75
|280.477.192
|% -9,54
|
|ODAS
|1,18
|99.581.815
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6427
|7,6810
|% 0,48
|
|Frank
|6,6790
|6,7192
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7476
|1,7563
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,31
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,73
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|