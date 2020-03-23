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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 14:35
GÜNCEL HABERLER


mızın "Levent Mah. Levent Cad. NO: 4 Beşiktaş-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Levent Şubesi 23.03.2020 tarihinden itibaren " Nispetiye Cad. Yeni Çarşı Durağı NO: 61 Beşiktaş-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Etiler Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831420


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DEVA 9,35 59.237.769 % 10,00  
DESA 2,42 1.493.470 % 10,00  
SELEC 6,93 17.515.960 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
ECZYT 8,60 35.333.345 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6427 7,6810 % 0,48  
Frank 6,6790 6,7192 % 0,92  
Riyal 1,7476 1,7563 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.526 1.527 27,31  
Altın Gr. 323 323 6,95  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,86 12,90 0,26  
Gümüş Gr. 2,73 2,73 0,07  
B. Petrol 26,30 26,30 -0,68  
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