***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 15 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileUluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü ve Kurumsal Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın D. Halit DÖVER'in Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü, Kurumsal Bankacılık Bölümü ve Proje ve Cross Border Finansman Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893174BIST