***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 11:40
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 15 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü ve Kurumsal Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın D. Halit DÖVER'in Uluslararası İşlemler Bölümü, Finansal Kurumlar Bölümü, Finansal Pazarlar Bölümü, Kurumsal Bankacılık Bölümü ve Proje ve Cross Border Finansman Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893174
BIST
12:551.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:557,8375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:559,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:55465,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,54
|Açılış
|: 465,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,91
|68.111.954
|% -8,90
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.038.527
|% -6,64
|
|GARAN
|9,72
|1.035.899.471
|% 0,62
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,34
|647.008.541
|% -1,66
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,32
|186.542.452
|% -5,04
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|DOHOL
|3,19
|396.939.901
|% 0,95
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8306
|7,8375
|% -0,17
|
|Euro
|9,5242
|9,5307
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4676
|% -0,18
|
|Frank
|8,8140
|8,8671
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,18
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|18,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|-0,07
|