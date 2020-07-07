***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 20:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020/2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 81,83 % 0,04736631 % 0,00045174 % 45,98423386
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856289
BIST
11:33120.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 674,65
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:336,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8660
En Düşük
6,8525
11:337,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:33396,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 396,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.968.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.763.589
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.976.651
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.941.348
|% 9,83
|
|KENT
|832,00
|23.429.794
|% 9,76
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,95
|58.743.262
|% -6,02
|
|SILVR
|4,11
|6.318.880
|% -4,86
|
|DOBUR
|16,66
|641.772
|% -4,20
|
|TSPOR
|7,30
|122.517.592
|% -4,07
|
|EKGYO
|2,27
|1.061.408.654
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|592.944.232
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|487.501.314
|% 4,74
|
|SISE
|6,44
|486.663.649
|% -0,77
|
|GARAN
|8,24
|456.839.645
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.061.408.654
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|261.296.820
|% 2,66
|
|PETKM
|4,38
|592.944.232
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,42
|487.501.314
|% 4,74
|
|SISE
|6,44
|486.663.649
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% 0,05
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,77
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.570
|2.590
|6,30
|
|Tam
|2.645
|2.658
|6,50
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,20
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|