***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 20:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 / 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYA 131,84 % 0,05769571 % 0,00061482 % 38,64952154
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968293
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 501,86
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8744
|8,8827
|% 0,14
|
|Euro
|10,2739
|10,2853
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0577
|12,1181
|% 0,35
|
|Frank
|9,5283
|9,5857
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3597
|2,3716
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-4,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
-
17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında