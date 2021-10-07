***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 20:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 / 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ICB 109.410,99 % 4,39524892 % 0,05332469 % 9.525,84607357
OYA 216.744,46 % 8,70703989 % 0,10563685 % 9.525,84607357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968291
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8802
En Düşük
8,8637
18:0510,2672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2801
En Düşük
10,2392
18:05500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,07
|Açılış
|: 501,10
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.337.842
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8693
|8,8710
|% 0,02
|
|Euro
|10,2543
|10,2672
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% 0,23
|
|Frank
|9,5124
|9,5697
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,34
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|1,33
|