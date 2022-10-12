***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 11:51
acı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAT 951,88 % 3,14772946 % 0,04764763 % 2.481,963104
OYA 1.189,61 % 3,93386818 % 0,05954752 % 2.481,963104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071079
BIST
13:473.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -17,74
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4718,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:47998,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,17
|Açılış
|: 998,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:43
|USAK
|3,74
|73.420.113
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.236.829
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|900.231.072
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|ERCB
|51,35
|156.141.854
|% 9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.185.012
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.185.012
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,08
|28.379.822
|% -5,62
|
|CANTE
|134,50
|46.141.827
|% -4,61
|
|KTSKR
|38,12
|294.171.677
|% -4,46
|
|THYAO
|85,65
|3.494.516.618
|% 1,36
|
|ASELS
|32,50
|1.650.070.493
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,35
|1.360.569.022
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.295.731.817
|% 0,12
|
|SASA
|82,75
|1.295.461.143
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,27
|793.607.669
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,35
|1.360.569.022
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,32
|1.295.731.817
|% 0,12
|
|AKFGY
|4,01
|403.962.531
|% -2,20
|
|KLGYO
|1,68
|135.739.795
|% 5,66
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5898
|% 0,03
|
|Euro
|18,0521
|18,0610
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5261
|20,6290
|% 0,95
|
|Frank
|18,5971
|18,7091
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,01
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|