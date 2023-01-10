***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 09:49
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 / 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAT 3.654,53 % 3,69699666 % 0,11485615 % 4.727,80862181
OYA 3.459,93 % 3,50013535 % 0,10874018 % 4.727,80862181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099182
BIST
11:525.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,05
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:5218,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:5220,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:521.131,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.131,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:52
|EUHOL
|2,36
|52.647.389
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.946.161
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.186.630
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|507.482
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|EGGUB
|103,70
|60.059.287
|% -6,66
|
|POLTK
|2.019,90
|32.694.447
|% -5,84
|
|THYAO
|137,60
|2.891.539.046
|% -0,58
|
|ASELS
|59,80
|2.645.435.467
|% 1,18
|
|EREGL
|40,02
|2.572.493.751
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|YKBNK
|10,21
|961.322.769
|% 0,89
|
|AKBNK
|18,04
|1.262.860.414
|% 1,29
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7758
|18,7828
|% 0,06
|
|Euro
|20,1571
|20,1720
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7754
|22,8896
|% -0,06
|
|Frank
|20,3233
|20,4458
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.659
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-0,36
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASELS, AKBNK
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 12 kaybederek (% -0.05 ) 4, 578
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, ONCSM, GSRAY, HKTM, SDTTR
-
12:07
ONCSM, ELITE, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:07
ENSRI, TSPOR, POLTK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında