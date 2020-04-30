***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.739.937 -4.267.533Net Dönem Karı (Zararı)2.787.163NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.589.126 -366.455Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -46.808 -20.580Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.635.934 -345.875İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.163.034 -3.921.658Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.259 -1.260Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.741 15.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.173.034 -3.936.041FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.786.745 -4.288.113Alınan Faiz12 46.808 20.580FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.879.713 2.784.383Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.551.711 17.087.037Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-18.671.998 -14.302.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.776 -1.483.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.776 -1.483.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.598 86.056DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ262.374 -1.397.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.294 2.522Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 49.992 27.173Diğer Alacaklar1 1.260Finansal Varlıklar19 11.437.489 6.923.208Diğer Varlıklar5 260.080 120.076TOPLAM VARLIKLAR11.749.856 7.074.239YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 27.259 18.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.259 18.518TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.722.597 7.055.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.055.721 2.751.646Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.787.163 1.519.692Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 20.551.711 17.087.037Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -18.671.998 -14.302.654TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.722.597 7.055.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 46.808 20.580Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.334.177 1.995.245Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.635.934 -345.875Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.138 5.465ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.020.057 1.675.415Yönetim Ücretleri8.4 -191.390 -120.824Saklama Ücretleri8 -22.567 -14.202MKK Ücretleri8 -2.903Denetim Ücretleri8 -3.330 -7.080Kurul Ücretleri8 -2.237 -1.599Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.233 -4.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -6.137 -5.075ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-232.894 -155.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.787.163 1.519.692NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.787.163 1.519.692DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.787.163 1.519.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842073BIST