***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:47
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.739.937 -4.267.533
Net Dönem Karı (Zararı)
2.787.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.589.126 -366.455
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.808 -20.580
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.635.934 -345.875
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.163.034 -3.921.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.259 -1.260
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.741 15.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.173.034 -3.936.041
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.786.745 -4.288.113
Alınan Faiz
12 46.808 20.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.879.713 2.784.383
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.551.711 17.087.037
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.671.998 -14.302.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.776 -1.483.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.776 -1.483.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.598 86.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.374 -1.397.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.294 2.522
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 49.992 27.173
Diğer Alacaklar
1 1.260
Finansal Varlıklar
19 11.437.489 6.923.208
Diğer Varlıklar
5 260.080 120.076
TOPLAM VARLIKLAR
11.749.856 7.074.239
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 27.259 18.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.259 18.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.722.597 7.055.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.055.721 2.751.646
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.787.163 1.519.692
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 20.551.711 17.087.037
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.671.998 -14.302.654
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.722.597 7.055.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 46.808 20.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.334.177 1.995.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.635.934 -345.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.138 5.465
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.020.057 1.675.415
Yönetim Ücretleri
8.4 -191.390 -120.824
Saklama Ücretleri
8 -22.567 -14.202
MKK Ücretleri
8 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -3.330 -7.080
Kurul Ücretleri
8 -2.237 -1.599
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.233 -4.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -6.137 -5.075
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-232.894 -155.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.787.163 1.519.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.787.163 1.519.692
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.787.163 1.519.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842073
BIST