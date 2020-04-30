***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.478.557 -1.003.842
Net Dönem Karı (Zararı)
556.325 10.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-204.902 -233.720
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -286.134 -143.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 81.232 -90.242
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
803.267 -947.542
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.143 -7.213
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.188 8.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
795.936 -949.224
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.154.690 -1.170.298
Alınan Temettü
12 37.733 22.978
Alınan Faiz
12 286.134 143.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.323.167 1.332.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 576.370 2.042.946
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.899.537 -710.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.390 328.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.390 328.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 675.835 347.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 831.225 675.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.975 2.432
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 56.517 36.569
Ters Repo Alacakları
5 529.158 600.357
Takas Alacakları
5 2.070 7.213
Diğer Alacaklar
5 300.092 73.046
Finansal Varlıklar
19 646.666 1.581.515
TOPLAM VARLIKLAR
1.536.478 2.301.132
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
12.770 10.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.770 10.582
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.523.708 2.290.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 2.290.550 946.917
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 556.325 10.964
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 576.370 2.042.946
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.899.537 -710.277
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.523.708 2.290.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 286.134 143.478
Temettü Gelirleri
12 37.733 22.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 226.518 -18.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 81.232 -90.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 27 2.238
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
631.644 60.347
Yönetim Ücretleri
8 -48.068 -32.445
Saklama Ücretleri
8 -4.082 -2.243
MKK Ücretleri
8 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -6.152 -3.450
Kurul Ücretleri
8 -455 -359
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.646 -2.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -6.916 -5.193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-75.319 -49.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
556.325 10.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
556.325 10.964
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 556.325 10.964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842076
BIST