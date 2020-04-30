***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.478.557 -1.003.842Net Dönem Karı (Zararı)556.325 10.964NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-204.902 -233.720Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -286.134 -143.478Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 81.232 -90.242İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER803.267 -947.542Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.143 -7.213Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.188 8.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler795.936 -949.224FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.154.690 -1.170.298Alınan Temettü12 37.733 22.978Alınan Faiz12 286.134 143.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.323.167 1.332.669Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 576.370 2.042.946Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.899.537 -710.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.390 328.827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.390 328.827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 675.835 347.008DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 831.225 675.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.975 2.432Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 56.517 36.569Ters Repo Alacakları5 529.158 600.357Takas Alacakları5 2.070 7.213Diğer Alacaklar5 300.092 73.046Finansal Varlıklar19 646.666 1.581.515TOPLAM VARLIKLAR1.536.478 2.301.132YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar12.770 10.582TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.770 10.582TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.523.708 2.290.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 2.290.550 946.917Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 556.325 10.964Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 576.370 2.042.946Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.899.537 -710.277TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.523.708 2.290.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 286.134 143.478Temettü Gelirleri12 37.733 22.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 226.518 -18.105Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 81.232 -90.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 27 2.238ESAS FAALİYET GELİRLERİ631.644 60.347Yönetim Ücretleri8 -48.068 -32.445Saklama Ücretleri8 -4.082 -2.243MKK Ücretleri8 -2.903Denetim Ücretleri8 -6.152 -3.450Kurul Ücretleri8 -455 -359Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.646 -2.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -6.916 -5.193ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-75.319 -49.383ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)556.325 10.964NET DÖNEM KARI (ZARARI)556.325 10.964DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 556.325 10.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842076BIST