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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 23:55
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.623.193 -8.029.512
Net Dönem Karı (Zararı)
2.412.762 -431.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
663.170 -318.343
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -153.058 -76.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 816.228 -241.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.101.688 -7.403.491
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
117.516 -169.178
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.232 -281.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.059.404 -6.952.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.177.620 -8.153.371
Alınan Temettü
12 292.515 47.320
Alınan Faiz
12 153.058 76.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.928.362 8.060.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 836.505 8.809.688
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.764.867 -749.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
694.831 30.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
694.831 30.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 46.250 15.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 741.081 46.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.856 3.223
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 361.026 285.794
Ters Repo Alacakları
5 500.152
Takas Alacakları
5 51.662 169.178
Diğer Alacaklar
5 238.073 43.027
Finansal Varlıklar
19 5.183.944 7.348.463
TOPLAM VARLIKLAR
6.337.713 7.849.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 23.573 19.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.573 19.945
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.314.140 7.829.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 7.829.740 200.829
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.412.762 -431.537
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 836.505 8.809.688
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.764.867 -749.240
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.314.140 7.829.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 153.058 76.539
Temettü Gelirleri
12 292.515 47.320
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.358.153 -216.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 816.228 -241.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 57 2.612
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.620.011 -331.352
Yönetim Ücretleri
-155.934 -78.705
Saklama Ücretleri
-13.303 -4.940
MKK Ücretleri
-1.451
Denetim Ücretleri
-5.862 -3.780
Kurul Ücretleri
-1.674 -832
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-25.553 -6.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.923 -3.713
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-207.249 -100.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.412.762 -431.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.412.762 -431.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.412.762 -431.537



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842077


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