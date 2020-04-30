***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.623.193 -8.029.512Net Dönem Karı (Zararı)2.412.762 -431.537NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER663.170 -318.343Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -153.058 -76.539Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 816.228 -241.804İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.101.688 -7.403.491Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler117.516 -169.178Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.232 -281.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.059.404 -6.952.349FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.177.620 -8.153.371Alınan Temettü12 292.515 47.320Alınan Faiz12 153.058 76.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.928.362 8.060.448Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 836.505 8.809.688Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.764.867 -749.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)694.831 30.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)694.831 30.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 46.250 15.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 741.081 46.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.856 3.223Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 361.026 285.794Ters Repo Alacakları5 500.152Takas Alacakları5 51.662 169.178Diğer Alacaklar5 238.073 43.027Finansal Varlıklar19 5.183.944 7.348.463TOPLAM VARLIKLAR6.337.713 7.849.685YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 23.573 19.945TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.573 19.945TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.314.140 7.829.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 7.829.740 200.829Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.412.762 -431.537Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 836.505 8.809.688Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.764.867 -749.240TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.314.140 7.829.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 153.058 76.539Temettü Gelirleri12 292.515 47.320Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.358.153 -216.019Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 816.228 -241.804Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 57 2.612ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.620.011 -331.352Yönetim Ücretleri-155.934 -78.705Saklama Ücretleri-13.303 -4.940MKK Ücretleri-1.451Denetim Ücretleri-5.862 -3.780Kurul Ücretleri-1.674 -832Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-25.553 -6.764Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.923 -3.713ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-207.249 -100.185ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.412.762 -431.537NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.412.762 -431.537DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.412.762 -431.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842077BIST