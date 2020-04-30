***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.921.462 -1.775.595Net Dönem Karı (Zararı)1.383.618 530.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.213.916 -418.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.492 -13.858Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.093.443 -442.631Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-89.981 38.150İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.622.393 -2.344.385Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.868 -7.213Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.449 13.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.621.974 -2.351.046FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.792.095 -2.232.084Alınan Temettü30.492 13.858Alınan Faiz1.098.875 442.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.305.488 2.918.913Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.382.257 3.997.743Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.687.745 -1.078.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.384.026 1.143.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.384.026 1.143.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.259.394 1.118.739DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ875.368 2.262.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.105 572.674Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 14.500 125.935Ters Repo Alacakları5 520.156 1.501.031Takas Alacakları5 345 7.213Diğer Alacaklar353.107 191.121Finansal Varlıklar19 980.177 4.400.735TOPLAM VARLIKLAR1.870.390 6.798.709YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.420 19.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.420 19.869TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.856.970 6.778.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 6.778.840 3.329.287Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.383.618 530.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.382.257 3.997.743Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.687.745 -1.078.830TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.856.970 6.778.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.093.443 442.631Temettü Gelirleri12 30.492 13.858Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 521.993 137.573Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -89.981 38.150ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.555.947 632.212Yönetim Ücretleri8 -133.093 -74.424Saklama Ücretleri8 -9.653 -4.868MKK Ücretleri8 -4.634 -2.903Denetim Ücretleri8 -4.248 -7.092Kurul Ücretleri8 -1.223 -844Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.930 -4.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.548 -6.661ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-172.329 -101.572ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.383.618 530.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.383.618 530.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.383.618 530.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842078BIST