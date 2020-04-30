***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:55
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.921.462 -1.775.595
Net Dönem Karı (Zararı)
1.383.618 530.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.213.916 -418.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.492 -13.858
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.093.443 -442.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.981 38.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.622.393 -2.344.385
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.868 -7.213
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.449 13.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.621.974 -2.351.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.792.095 -2.232.084
Alınan Temettü
30.492 13.858
Alınan Faiz
1.098.875 442.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.305.488 2.918.913
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.382.257 3.997.743
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.687.745 -1.078.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.384.026 1.143.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.384.026 1.143.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.259.394 1.118.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
875.368 2.262.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.105 572.674
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 14.500 125.935
Ters Repo Alacakları
5 520.156 1.501.031
Takas Alacakları
5 345 7.213
Diğer Alacaklar
353.107 191.121
Finansal Varlıklar
19 980.177 4.400.735
TOPLAM VARLIKLAR
1.870.390 6.798.709
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.420 19.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.420 19.869
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.856.970 6.778.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 6.778.840 3.329.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.383.618 530.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.382.257 3.997.743
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.687.745 -1.078.830
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.856.970 6.778.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.093.443 442.631
Temettü Gelirleri
12 30.492 13.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 521.993 137.573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -89.981 38.150
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.555.947 632.212
Yönetim Ücretleri
8 -133.093 -74.424
Saklama Ücretleri
8 -9.653 -4.868
MKK Ücretleri
8 -4.634 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -4.248 -7.092
Kurul Ücretleri
8 -1.223 -844
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.930 -4.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.548 -6.661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-172.329 -101.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.383.618 530.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.383.618 530.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.618 530.640
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842078
BIST