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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 23:56
GÜNCEL HABERLER



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.888.516 19.188.891
Net Dönem Karı (Zararı)
31.860.011 8.825.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.846.677 -7.695.492
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.287.094 -7.731.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 440.417 35.690
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.580.236 10.310.079
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.240 -16.240
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
255.545 -11.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.852.021 10.338.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.566.902 11.440.001
Alınan Faiz
33.455.418 7.748.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.700.400 -40.555.433
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.224.571.958 1.123.854.605
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.057.871.558 -1.164.410.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.588.916 -21.366.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.588.916 -21.366.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 28.212.648 49.579.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 214.801.564 28.212.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 126.785.401 4.045.659
Ters Repo Alacakları
5 88.886.292 16.101.001
Takas Alacakları
16.240
Diğer Alacaklar
8.104.441
Finansal Varlıklar
19 36.286.644 24.875.040
TOPLAM VARLIKLAR
251.958.337 53.142.381
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 319.064 63.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
319.064 63.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
251.639.273 53.078.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 53.078.862 84.808.881
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 31.860.011 8.825.414
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.224.571.958 1.123.854.605
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.057.871.558 -1.164.410.038
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 251.639.273 53.078.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 34.287.094 7.731.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-327.003 1.127.319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
440.417 35.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.301 668.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.413.809 9.562.293
Yönetim Ücretleri
8 -2.014.458 -543.209
Saklama Ücretleri
8 -122.833 -39.616
MKK Ücretleri
8 -3.734 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -7.081 -12.015
Kurul Ücretleri
8 -37.687 -11.918
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -317.463 -97.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -50.542 -29.321
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.553.798 -736.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.860.011 8.825.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.860.011 8.825.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.860.011 8.825.414



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842080


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