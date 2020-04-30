***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.888.516 19.188.891Net Dönem Karı (Zararı)31.860.011 8.825.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.846.677 -7.695.492Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -34.287.094 -7.731.182Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 440.417 35.690İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.580.236 10.310.079Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.240 -16.240Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler255.545 -11.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.852.021 10.338.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.566.902 11.440.001Alınan Faiz33.455.418 7.748.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.700.400 -40.555.433Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.224.571.958 1.123.854.605Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.057.871.558 -1.164.410.038YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.588.916 -21.366.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.588.916 -21.366.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 28.212.648 49.579.190DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 214.801.564 28.212.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 126.785.401 4.045.659Ters Repo Alacakları5 88.886.292 16.101.001Takas Alacakları16.240Diğer Alacaklar8.104.441Finansal Varlıklar19 36.286.644 24.875.040TOPLAM VARLIKLAR251.958.337 53.142.381YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 319.064 63.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)319.064 63.519TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)251.639.273 53.078.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 53.078.862 84.808.881Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 31.860.011 8.825.414Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.224.571.958 1.123.854.605Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.057.871.558 -1.164.410.038TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 251.639.273 53.078.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 34.287.094 7.731.182Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-327.003 1.127.319Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar440.417 35.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.301 668.102ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.413.809 9.562.293Yönetim Ücretleri8 -2.014.458 -543.209Saklama Ücretleri8 -122.833 -39.616MKK Ücretleri8 -3.734 -2.903Denetim Ücretleri8 -7.081 -12.015Kurul Ücretleri8 -37.687 -11.918Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -317.463 -97.897Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -50.542 -29.321ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.553.798 -736.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.860.011 8.825.414NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.860.011 8.825.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.860.011 8.825.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842080BIST