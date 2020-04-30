***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 23:58
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.362.096
Net Dönem Karı (Zararı)
1.096.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-878.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -379.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -498.860
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.959.387
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.981.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.741.404
Alınan Faiz
12 379.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.233.946
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 -2.235.282
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 7.469.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
871.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
871.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 871.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 834.478
Diğer Alacaklar
5 37.372
Finansal Varlıklar
19 5.480.026
TOPLAM VARLIKLAR
6.351.876 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 21.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.779 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.330.097 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.096.151
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.469.228
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.235.282
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.330.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 379.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 322.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 498.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 211
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.201.356
Yönetim Ücretleri
8 -63.724
Saklama Ücretleri
8 -20.105
MKK Ücretleri
8 -6.968
Denetim Ücretleri
8 -5.984
Danışmanlık Ücretleri
8 -1.267
Kurul Ücretleri
8 -1.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.076
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-105.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.096.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.096.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.096.151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842082
BIST