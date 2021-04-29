***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.389.763 -4.362.096
Net Dönem Karı (Zararı)
4.450.843 1.096.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.456.424 -878.168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.289.227 -379.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.167.197 -498.860
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.673.409 -4.959.387
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
454.217 21.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.127.626 -4.981.166
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.678.990 -4.741.404
Alınan Faiz
12 1.289.227 379.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.525.357 5.233.946
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.184.274 7.469.228
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.658.917 -2.235.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.135.594 871.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.135.594 871.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
871.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.007.444 871.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.896.917 834.478
Finansal Varlıklar
19 17.774.849 5.480.026
Diğer Varlıklar
5 110.527 37.372
TOPLAM VARLIKLAR
19.782.293 6.351.876
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 475.996 21.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
475.996 21.779
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.306.297 6.330.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.330.097
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.450.843 1.096.151
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.184.274 7.469.228
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.658.917 -2.235.282
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.306.297 6.330.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.289.227 379.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 702.890 322.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.167.197 498.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 211
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.159.314 1.201.356
Yönetim Ücretleri
8 -188.142 -63.724
Saklama Ücretleri
8 -58.840 -20.105
MKK Ücretleri
8 -14.100 -6.968
Denetim Ücretleri
8 -12.889 -5.984
Kurul Ücretleri
8 -12.852 -1.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -247 -1.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -421.401 -6.076
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-708.471 -105.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.450.843 1.096.151
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.450.843 1.096.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.450.843 1.096.151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932886
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