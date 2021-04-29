***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.389.763 -4.362.096Net Dönem Karı (Zararı)4.450.843 1.096.151NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.456.424 -878.168Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.289.227 -379.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.167.197 -498.860İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.673.409 -4.959.387Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler454.217 21.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.127.626 -4.981.166FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.678.990 -4.741.404Alınan Faiz12 1.289.227 379.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.525.357 5.233.946Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 14.184.274 7.469.228Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.658.917 -2.235.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.135.594 871.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.135.594 871.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ871.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.007.444 871.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.896.917 834.478Finansal Varlıklar19 17.774.849 5.480.026Diğer Varlıklar5 110.527 37.372TOPLAM VARLIKLAR19.782.293 6.351.876YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 475.996 21.779TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)475.996 21.779TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.306.297 6.330.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.330.097Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.450.843 1.096.151Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 14.184.274 7.469.228Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.658.917 -2.235.282TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.306.297 6.330.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.289.227 379.308Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 702.890 322.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.167.197 498.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 211ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.159.314 1.201.356Yönetim Ücretleri8 -188.142 -63.724Saklama Ücretleri8 -58.840 -20.105MKK Ücretleri8 -14.100 -6.968Denetim Ücretleri8 -12.889 -5.984Kurul Ücretleri8 -12.852 -1.267Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -247 -1.081Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -421.401 -6.076ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-708.471 -105.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.450.843 1.096.151NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.450.843 1.096.151DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.450.843 1.096.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932886BIST