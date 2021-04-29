***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.558.593 4.623.193Net Dönem Karı (Zararı)1.042.069 2.412.762NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-283.089 663.170Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -59.389 -153.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -223.700 816.228İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.669.498 1.101.688Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler284.927 42.284Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.362 3.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.389.933 1.055.776FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.428.478 4.177.620Alınan Temettü12 70.726 292.515Alınan Faiz12 59.389 153.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.237.237 -3.928.362Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.256.639 836.505Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -8.493.876 -4.764.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-678.644 694.831NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-678.644 694.831DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 741.081 46.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 62.437 741.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.318 2.856Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 85.785 361.026Ters Repo Alacakları5 500.152Takas Alacakları5 27.340 51.662Diğer Alacaklar14.636Finansal Varlıklar19 1.946.985 5.183.944Diğer Varlıklar5 60.119 238.073TOPLAM VARLIKLAR2.137.183 6.337.713YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.211 23.573TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.211 23.573TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.118.972 6.314.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.314.140 7.829.740Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.042.069 2.412.762Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.256.639 836.505Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -8.493.876 -4.764.867TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.118.972 6.314.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 59.389 153.058Temettü Gelirleri12 70.726 292.515Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.278.965 1.358.153Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -223.700 816.228Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 23 57ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.185.403 2.620.011Yönetim Ücretleri8 -102.048 -155.934Saklama Ücretleri8 -6.930 -13.303Denetim Ücretleri8 -13.138 -5.862Kurul Ücretleri8 -1.416 -1.674Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.022 -25.553Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -7.780 -4.923ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-143.334 -207.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.042.069 2.412.762NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.042.069 2.412.762DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 1.042.069 2.412.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932887BIST