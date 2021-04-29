***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.558.593 4.623.193
Net Dönem Karı (Zararı)
1.042.069 2.412.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-283.089 663.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -59.389 -153.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -223.700 816.228
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.669.498 1.101.688
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
284.927 42.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.362 3.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.389.933 1.055.776
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.428.478 4.177.620
Alınan Temettü
12 70.726 292.515
Alınan Faiz
12 59.389 153.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.237.237 -3.928.362
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.256.639 836.505
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -8.493.876 -4.764.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-678.644 694.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-678.644 694.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 741.081 46.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 62.437 741.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.318 2.856
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 85.785 361.026
Ters Repo Alacakları
5 500.152
Takas Alacakları
5 27.340 51.662
Diğer Alacaklar
14.636
Finansal Varlıklar
19 1.946.985 5.183.944
Diğer Varlıklar
5 60.119 238.073
TOPLAM VARLIKLAR
2.137.183 6.337.713
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.211 23.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.211 23.573
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.118.972 6.314.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.314.140 7.829.740
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.042.069 2.412.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.256.639 836.505
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.493.876 -4.764.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.118.972 6.314.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 59.389 153.058
Temettü Gelirleri
12 70.726 292.515
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.278.965 1.358.153
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -223.700 816.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 23 57
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.185.403 2.620.011
Yönetim Ücretleri
8 -102.048 -155.934
Saklama Ücretleri
8 -6.930 -13.303
Denetim Ücretleri
8 -13.138 -5.862
Kurul Ücretleri
8 -1.416 -1.674
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.022 -25.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -7.780 -4.923
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-143.334 -207.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.042.069 2.412.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.042.069 2.412.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 1.042.069 2.412.762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932887
BIST