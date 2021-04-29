***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.209.434 19.888.516
Net Dönem Karı (Zararı)
19.204.895 31.860.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.305.573 -33.846.677
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.435.584 -34.287.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 130.011 440.417
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.269.773 -11.580.236
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-25.456 16.240
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.798 255.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.251.115 -11.852.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.370.451 -13.566.902
Alınan Faiz
12 24.161.017 33.455.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.660.227 166.700.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.070.646.719 1.224.571.958
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.119.306.946 -1.057.871.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.869.661 186.588.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.869.661 186.588.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 214.801.564 28.212.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 150.931.903 214.801.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.369.717 126.785.401
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 115.005.668 88.886.292
Diğer Alacaklar
5 25.456
Finansal Varlıklar
19 71.407.748 36.286.644
Diğer Varlıklar
5 15.701.214
TOPLAM VARLIKLAR
222.509.803 251.958.337
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 325.862 319.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
325.862 319.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
222.183.941 251.639.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 251.639.273 53.078.862
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 19.204.895 31.860.011
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.070.646.719 1.224.571.958
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.119.306.946 -1.057.871.558
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 222.183.941 251.639.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 23.435.584 34.287.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -929.756 -327.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 130.011 440.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.13 25.456 13.301
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.661.295 34.413.809
Yönetim Ücretleri
8 -2.709.806 -2.014.458
Saklama Ücretleri
8 -178.850 -122.833
MKK Ücretleri
8 -4.613 -3.734
Denetim Ücretleri
8 -22.441 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -29.270 -37.687
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -455.807 -317.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -55.613 -50.542
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.456.400 -2.553.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.204.895 31.860.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.204.895 31.860.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.204.895 31.860.011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932888
BIST