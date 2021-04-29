***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.209.434 19.888.516Net Dönem Karı (Zararı)19.204.895 31.860.011NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.305.573 -33.846.677Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -23.435.584 -34.287.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 130.011 440.417İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.269.773 -11.580.236Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-25.456 16.240Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.798 255.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.251.115 -11.852.021FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.370.451 -13.566.902Alınan Faiz12 24.161.017 33.455.418FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.660.227 166.700.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.070.646.719 1.224.571.958Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.119.306.946 -1.057.871.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.869.661 186.588.916NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.869.661 186.588.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 214.801.564 28.212.648DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 150.931.903 214.801.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 20.369.717 126.785.401Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 115.005.668 88.886.292Diğer Alacaklar5 25.456Finansal Varlıklar19 71.407.748 36.286.644Diğer Varlıklar5 15.701.214TOPLAM VARLIKLAR222.509.803 251.958.337YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 325.862 319.064TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)325.862 319.064TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)222.183.941 251.639.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 251.639.273 53.078.862Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 19.204.895 31.860.011Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.070.646.719 1.224.571.958Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.119.306.946 -1.057.871.558TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 222.183.941 251.639.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 23.435.584 34.287.094Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -929.756 -327.003Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 130.011 440.417Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.13 25.456 13.301ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.661.295 34.413.809Yönetim Ücretleri8 -2.709.806 -2.014.458Saklama Ücretleri8 -178.850 -122.833MKK Ücretleri8 -4.613 -3.734Denetim Ücretleri8 -22.441 -7.081Kurul Ücretleri8 -29.270 -37.687Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -455.807 -317.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -55.613 -50.542ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.456.400 -2.553.798ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.204.895 31.860.011NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.204.895 31.860.011DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.204.895 31.860.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932888BIST