***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.372 4.921.462
Net Dönem Karı (Zararı)
239.257 1.383.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-279.580 -1.208.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.606 -30.492
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -285.356 -1.093.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.382 -89.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-167.267 3.622.393
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.094 118.303
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.118 -6.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-165.291 3.510.539
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-207.590 3.797.527
Alınan Temettü
12 3.606 30.492
Alınan Faiz
12 285.356 1.093.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.604 -6.305.488
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.701.374 1.382.257
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.451.770 -7.687.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
330.976 -1.384.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
330.976 -1.384.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 875.368 2.259.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.206.344 875.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.990 2.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 21.425 14.500
Ters Repo Alacakları
5 1.001.912 520.156
Takas Alacakları
5 7.514 345
Diğer Alacaklar
5 200.442 353.107
Finansal Varlıklar
19 1.136.086 980.177
TOPLAM VARLIKLAR
2.371.369 1.870.390
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 7.728
Diğer Borçlar
5 17.810 13.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.538 13.420
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.345.831 1.856.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.856.970 6.778.840
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 239.257 1.383.618
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.701.374 1.382.257
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.451.770 -7.687.745
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.345.831 1.856.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 285.356 1.093.443
Temettü Gelirleri
12 3.606 30.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 25.605 521.993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.382 -89.981
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
323.949 1.555.947
Yönetim Ücretleri
8 -50.587 -133.093
Saklama Ücretleri
8 -6.044 -9.653
MKK Ücretleri
8 -4.613 -4.634
Denetim Ücretleri
8 -12.791 -4.248
Kurul Ücretleri
8 -634 -1.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.475 -16.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -3.548 -2.548
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.692 -172.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
239.257 1.383.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
239.257 1.383.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
239.257 1.383.618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932889
BIST