***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.372 4.921.462Net Dönem Karı (Zararı)239.257 1.383.618NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-279.580 -1.208.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 -3.606 -30.492Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -285.356 -1.093.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 9.382 -89.981İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-167.267 3.622.393Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.094 118.303Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.118 -6.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-165.291 3.510.539FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-207.590 3.797.527Alınan Temettü12 3.606 30.492Alınan Faiz12 285.356 1.093.443FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI249.604 -6.305.488Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.701.374 1.382.257Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.451.770 -7.687.745YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)330.976 -1.384.026NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)330.976 -1.384.026DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 875.368 2.259.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.206.344 875.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.990 2.105Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 21.425 14.500Ters Repo Alacakları5 1.001.912 520.156Takas Alacakları5 7.514 345Diğer Alacaklar5 200.442 353.107Finansal Varlıklar19 1.136.086 980.177TOPLAM VARLIKLAR2.371.369 1.870.390YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 7.728Diğer Borçlar5 17.810 13.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.538 13.420TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.345.831 1.856.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.856.970 6.778.840Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 239.257 1.383.618Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.701.374 1.382.257Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.451.770 -7.687.745TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.345.831 1.856.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 285.356 1.093.443Temettü Gelirleri12 3.606 30.492Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 25.605 521.993Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.382 -89.981ESAS FAALİYET GELİRLERİ323.949 1.555.947Yönetim Ücretleri8 -50.587 -133.093Saklama Ücretleri8 -6.044 -9.653MKK Ücretleri8 -4.613 -4.634Denetim Ücretleri8 -12.791 -4.248Kurul Ücretleri8 -634 -1.223Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.475 -16.930Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -3.548 -2.548ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-84.692 -172.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.257 1.383.618NET DÖNEM KARI (ZARARI)239.257 1.383.618DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)239.257 1.383.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932889BIST